28 января 2026, 16:52
В фотоловушку в Кондопожском районе «попалась» рыжая плутовка
Лиса прогулялась по льду реки Сандалка
Фото стопкадр видео государственного природного заповедника «Кивач»
Фотоловушка запечатлела ночную прогулку лисицы в заповеднике «Кивач» в Кондопожском районе Карелии, сообщили в учреждении.
Рыжая плутовка прогулялась по льду реки Сандалка в заповедной зоне и тщательно изучила окрестности.
По информации заповедника, камеры установлены в районе реки Сандалка и озера Пандозеро.
Напомним, несколько дней назад ночью в этом же месте камера зафиксировала пару волков.