В фотоловушку в Кондопожском районе «попалась» рыжая плутовка

Фотоловушка запечатлела ночную прогулку лисицы в заповеднике «Кивач» в Кондопожском районе Карелии, сообщили в учреждении.

Рыжая плутовка прогулялась по льду реки Сандалка в заповедной зоне и тщательно изучила окрестности.

По информации заповедника, камеры установлены в районе реки Сандалка и озера Пандозеро.

Напомним, несколько дней назад ночью в этом же месте камера зафиксировала пару волков.