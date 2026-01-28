28 января 2026, 16:52
Общество

В фотоловушку в Кондопожском районе «попалась» рыжая плутовка

Лиса прогулялась по льду реки Сандалка
лиса
Фото стопкадр видео государственного природного заповедника «Кивач»

Фотоловушка запечатлела ночную прогулку лисицы в заповеднике «Кивач» в Кондопожском районе Карелии, сообщили в учреждении.

Рыжая плутовка прогулялась по льду реки Сандалка в заповедной зоне и тщательно изучила окрестности.

По информации заповедника, камеры установлены в районе реки Сандалка и озера Пандозеро.

Напомним, несколько дней назад ночью в этом же месте камера зафиксировала пару волков.

Обсудить
Метки: 
Лиса
Кивач
заповедник