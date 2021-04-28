В Финляндии отменили режим чрезвычайного положения

По соседству с Карелией сняли введенный из-за пандемии режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил Yle.fi.

По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, координационная группа по вопросам борьбы с коронавирусом собралась утром 27 апреля и постановила, что предпосылок для продолжения действия режима ЧП нет. Этот вопрос также был обсужден с президентом Саули Ниинисте. Финские власти ввели режим ЧП в марте этого года, а ранее вводили еще весной прошлого года.

Ранее правительство Суоми продлило до 25 мая ограничения на въезд в страну. Также власти Южной Финляндии до конца мая продлили режим обязательного тестирования на коронавирус на границе. Решение касается портов Хельсинки, аэропорта Хельсинки-Вантаа, а также МАПП Ваалимаа и Нуйямаа. (фото e-finland.ru)