В детских садах Петрозаводска вынужденно отказались от «роскоши»

Очередь на устройство малышей в детские сады двадцать лет назад начала расти так, что не обращать на это внимания было уже невозможно. В 2005 году в ней стояли уже 4500 человек. Все потому, что в Карелии произошел демографический взрыв. Вот уже три года подряд на свет рождалось больше детей, чем дошкольные учреждения города могли принять.

Анна Ведянина тогда впервые пришла на прием в городской отдел дошкольного образования. Ее малышу было два года. Было жаль отдавать в садик такого маленького, но молодой семье на одну зарплату мужа было не прожить. Семью Ведяниных включили в большой список очередников, присвоили четырехзначный порядковый номер. Но шанс получить место в садике в ближайшее время у них был. Ведь у большинства тех, кто встал в очередь, дети были еще в пеленках. И в мэрии кое-что делалось.

«Дефицит мест у нас есть, это пятьсот мест. Чтобы сократить этот дефицит, мы открываем в этом году дополнительно 26 групп. На 420 мест», - сообщила Мария Брейнер, ведущий специалист Управления образования.

Еще в 2001 году не было никакого ажиотажа. Более того – детей было так мало, что группы в детских садах закрывали одну за другой, а пустующие помещения переоборудовали в изостудии и живые уголки. Но от этой роскоши садикам со временем пришлось отказаться.

«250 мест в детском саду, и на 1 сентября мы набираем две новые группы. Направления на них уже получены. Свободных мест у нас нет», - рассказала Татьяна Волнухина, заведующая детским садом №112.

Родители в том году начали активно жаловаться: якобы заведующие берут детей только на определенных условиях. Например, предлагают починить крышу или купить холодильник. В садике №112 такие просьбы были исключены. При этом образцовом учреждении был создан Фонд развития и поддержки. Там попечители решали проблемы по материально-техническому оснащению сада. А еще имелись малокомплектные группы, и родительская плата в таких составляла не 750 рублей, а полторы тысячи в месяц. Таким образом, у садика появлялось больше средств, а у детей больше комфорта.

«Все наши заведующие предупреждены, что помощь должна быть только добровольная. Но родители имеют это право – помочь дошкольному учреждению в разумных пределах. А наши заведующие имеют право по закону об образовании привлекать внебюджетные средства для развития учреждения и тоже на добровольной основе», - отметила Мария Брейнер. Получить направление в детский сад с 2005 года можно было только через отдел городской администрации. Садики не имели права самостоятельно принимать детей. Кстати, записаться в очередь можно было не только очередь, но и по телефону.

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Служба единого заказчика, которую так долго ругали жители Петрозаводска, наконец, приказала долго жить. Впрочем, место пустовало недолго. Вместо нее решили создать новую структуру – Жилконтроль. Об этом сообщили на планерке в мэрии.

Муниципальное учреждение «Жилконтроль» находилось по тому же адресу, что и предыдущая Служба – на проспекте Невского, 51. В его функции входил контроль за выполнением и качеством работ, которые взяли на себя три Управляющие компании. Именно новая структура стала решать, перечислять ли нашу оплату коммунальных услуг на их счета. Если жильцы пожалуются, то денег нерадивым работникам УК не видать. Один из отделов Жилконтроля начал работу уже с конца апреля. Его начальник Олег Леус выступил на планерке: «Реформа ЖКХ будет буксовать, и лучше не станет, если не разъяснить ее суть и задачи гражданам. У граждан возникают вопросы: что делать, как объединяться, какую форму управления для каждого конкретного дома выбирать».

Чтобы отвечать на такие вопросы и был создан отдел Жилконтроля по работе с общественностью. Сотрудники отдела были готовы работать как с отдельными гражданами, так и с общественными объединениями, чтобы каждому разъяснять их права, возможности и обязанности. Там могли научить, как объединиться в домовые комитеты и взять бразды правления в свои руки. Согласно новому жилищному кодексу РФ, определиться с этим нужно было не позднее 2005 года.

В День книги и авторского права в Карелии подвели итоги конкурса «Лучшая книга года». Специальный диплом конкурса «К 60-летию Победы» вручили писателю и журналисту Анатолию Гордиенко и издательству «ПетроПресс» за книгу «Гибель дивизии». Этот роман был доказательством тому, что книга-хроника может стать бестселлером. Тираж исчез с полок магазинов в считанные дни. Писателю звонили и просили – оставьте еще хоть один экземпляр. Автор и издательство обещали постараться и выпустить еще один тираж.

Красивой и нужной назвали книгу «Кантеле: Ритмы судьбы». Ее отметили в двух номинациях – за лучшую полиграфическое исполнение и лучшее художественное оформление. В книге было много фотографий, рассказывающих об истории государственного ансамбля, которому в декабре 2006 года исполнялось 70 лет. Автор проекта, директор ансамбля «Кантеле» Лидия Степанова считала: «Книга была нужна. Нужна для Карелии, для России и, естественно, для нашего ансамбля».

Традиционно отметили дипломами лучшие книги для детей и издания на национальных языках. А Книгой года стал альбом «Кижи: времена года» издательства «Скандинавия». Один из авторов проекта, директор музея-заповедника «Кижи» Эльвира Аверьянова сказала, что книга отняла много сил, но зато результат превзошел все ожидания. Издание, куда вошло 200 фотографий, уже оценил Президент России Владимир Путин – ему Эльвира Валентиновна подарила книгу при личной встрече.

Таким было 5 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.