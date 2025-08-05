05 августа 2025, 10:22
Два десятка пожарных тушили полыхавшие строения в Карелии
Серьезный пожар произошел минувшей ночью в Кондопоге
Фото: unsplash / Max Kukurudziak
Минувшей ночью в 00:55 на пульт дежурного поступил сигнал о серьезном пожаре на улице Весенней в Кондопоге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
На место происшествия выехали пять единиц техники и 20 специалистов. Полыхали хозяйственные постройки.
В результате инцидента были повреждены шесть построек. Общая площадь пожара составила 113 квадратных метров. Причина ЧП выясняется. © «Петрозаводск говорит»