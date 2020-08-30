В аэропорту Петрозаводска стали выдавать «Карту гостя»

В карельской столице продолжает действовать программа лояльности для туристов. «Карта гостя Петрозаводска» позволяет получить скидки и бонусы у партнеров проекта. Теперь «Карту гостя» можно получить в новом здании международного аэропорта «Петрозаводск», сообщает мэрия карельской столицы.

Новое здание открылось чуть более недели назад. Прибывшим туристам для получения карты необходимо заполнить анкету на стойке информации прямо внутри терминала. Карта выдаётся туристам бесплатно.

Сейчас среди партнёров программы лояльности – более 50 объектов размещения, общественного питания, медицинские, спортивные и развлекательные центры и другие организации. Подробнее о проекте, пунктах выдачи и прочих условиях можно ознакомиться в группе и на сайте «Карты гостя Петрозаводска».