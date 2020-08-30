Петрозаводчанка лишилась денег при попытке купить детскую коляску

Две молодые женщины лишились денег из-за действий интернет-аферистов. Потерпевшие доверились мошенникам, хотя знали о схемах обмана, сообщает МВД Карелии.

Так, жительница Петрозаводска в социальной сети нашла объявление о продаже детской коляски и кроватки. Связавшись с продавцом в переписке, она договорилась о покупке. После этого перевела 32 000 рублей в счет оплаты товаров. Отправив всю сумму на указанный ей счет, больше связаться с продавцом женщина не смогла.

Другая петрозаводчанка, наоборот, продавала в сети принадлежащую ей плойку. Но в результате сделки вместо поступления денежных средств с ее карты были списаны 4 000 рублей. По ее словам, она ввела реквизиты карты и коды из смс-сообщений в предложенной покупателем форме.

Обе женщины знали о данных видах мошенничеств, но потеря бдительности и излишняя доверчивость привели их к финансовым потерям, сообщает пресс-служба МВД. В настоящее время по указанным в заявлениях фактам проводится проверка.