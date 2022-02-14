Умерла почетный гражданин Петрозаводска Светлана Карпина

Ушла из жизни почетный гражданин Петрозаводска Светлана Карпина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Светлана Карпина много лет руководила одной из самых многочисленных общественных организаций Карелии - региональным отделением Союза пенсионеров России «Северные колокола». Активист принимала участие в многочисленных благотворительных акциях, организовывала досуг для людей старшего поколения.

Звание почетного гражданина города было присвоено Светлане Карпиной в 2013 году. Фото pixabay.com/webandi, мэрия