Расстреливать бездомных собак призвал депутат в Карелии

В понедельник, 14 февраля, на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии обсуждался вопрос о ситуации с бездомными собаками. Депутат Законодательного Собрания РК Сергей Андруневич посетовал, что его коллеги слишком долго обсуждают проблему бездомных животных.

Он предложил кардинальное решение: «Нужно обратиться к федеральной власти по поводу того, чтобы их отстреливать просто-напросто». И провел аналогию с дикими животными.

- Если у нас поголовье каких-то животных превышает норму, то элементарно делаются отстрелы. И в других странах делаются, таких как Финляндия, например, отстрел лосей лишних или косуль. Дело в том, что волки и собаки они ничем не отличаются почти друг от друга. И в том числе по безопасности для человека. Но почему-то волков безжалостно можно отстреливать, а собак нужно жалеть и лелеять. У нас на человека не приходится 230 рублей на пенсионера. А на собаку можно потратить, чтобы она питалась нормально бездомная, 230 рублей в сутки. Это шесть девятьсот. Пенсионер получает тринадцать тысяч рублей, заплати за коммуналку и еще нужно купить трусы, носки, хотя бы какую-то одежонку. У него 230 рублей не получается. А мы тут думаем, как бы собачку прокормить на 230 рублей еще, - сказал депутат.

Он внес предложение отстреливать бездомных животных. Сергей Андруневич вспомнил, что во время своей службы на Дальнем Востоке командир части отдавал приказ и председатель охотничьего общества ночью отстреливал собак.