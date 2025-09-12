Умерла народная артистка Карелии

11 сентября перестало биться сердце заслуженной артистки России, народной артистки Карелии Виено Григорьевны Микшиевой (Кеттунен).

В 1952 году 15-летняя Виено поступила в студию Карело-Финского драматического театра. С того момента ее творческая жизнь была неразрывно связана с единственным в ее жизни коллективом. Сотни сыгранных ролей, тысячи спектаклей на финском, карельском и русском языках.

Кеттунен была ярким представителем традиций отечественной психологической театральной школы, умело создавая живые образы людей, раскрывала их сущность и глубину характеров, рассказали в Национальном театре республики

Многие поколения актеров театра воспитывались на творческом общении с артисткой. Виено Микшиева уделяла много внимания воспитанию молодых актеров.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актрисы.