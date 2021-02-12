Умер почетный гражданин Петрозаводска

На 84-м году жизни скончался почетный гражданин Петрозаводска Павел Пещенко. Его не стало 5 февраля, сообщили в городской администрации.

С 1986 по 1990 годы Павел Пещенко занимал должность председателя исполкома Петрозаводского городского совета народных депутатов. Являлся одним из инициаторов создания Молодежного жилого комплекса.

Под его контролем и при активном участии строились объекты квартала МЖК на Перевалке. Пещенко был награжден орденом «Знак почета», юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», грамотами президиума Верховного Совета Карельской АССР. В 2009 году был удостоен звания почетного гражданина. (фото tvtomsk.ru)