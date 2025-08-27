27 августа 2025, 15:17
Россия

Умер народный артист России Сергей Алексашкин

Выдающийся оперный певец скончался в возрасте 73 лет
Ушел из жизни знаменитый оперный певец Сергей Алексашкин. Ему было 73 года. О кончине народного артиста России сообщает РИА Новости со ссылкой на Мариинский театр.

«Он запомнился благодарным зрителям не только как талантливый бас, но и как непревзойденный драматический актер»,

- говорится в сообщении. Сергей Алексашкин служил в Мариинском театре 36 лет. Он гастролировал по всему миру, в качестве приглашенного солиста выступал на сценах Метрополитен-оперы, театра Ла Скала, Королевского оперного театра Ковент-Гарден, а также Вашингтонского, Римского и Гамбургского оперных театров, Королевской оперы в Стокгольме, Финской национальной оперы и других.

О дате и месте прощания с народным артистом России пообещали сообщить дополнительно.

Ранее стало известно о том, что российский актер Алексей Аптовцев умер за неделю до своего 50-летия.

