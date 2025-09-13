Учитель элитной школы получил срок за совращение учениц

Преподавателя элитной художественной школы приговорили к 11 годам тюрьмы за совращение учениц в Москве. Число его жертв составляло более 15-ти несовершеннолетних девочек, сообщает телеграм-канал ЧП России/Инцидент.

Замоскворецкий районный суд признал художника и преподавателя Виктора Елизарова из «Московской центральной художественной школы» при Российской академии художеств (бывший МАХЛ РАХ) виновным в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним. Суд также запретил ему преподавать в школах в течение 15 лет. Сейчас Елизарову 69 лет.

В декабре 2021 года более 15-ти его учениц рассказали Baza о домогательствах. Они обвинили Елизарова в совращении, педофилии, психологическом и физическом насилии. Из рассказов девушек следует, что преподаватель с младших классов выбирал себе «будущих любовниц», а затем растил их «для себя лично».

В 2021 году было возбуждено уголовное дело, но Елизаров успел сбежать из страны, первое время он скрывался на Кипре. В 2023 году его задержали в Азербайджане и затем доставили в Россию.