У женщины списали часть пенсии по инвалидности из-за чужого долга

Петрозаводчанка столкнулась с неприятной ситуацией. На нее повесили чужой долг по коммуналке, заблокировали банковские карты и начали списывать деньги. Возвращать списанное по ошибке ей не торопятся. О ситуации женщина рассказала в сообществе «Подслушано в Птз».

Кто-то с похожим именем и фамилией, но другим годом рождения скопил долг в размере более чем 27 тысяч рублей. Когда женщине пришла на карту пенсия по инвалидности, то часть выплаты в размере 7641,46 р списали. Горожанка и о «долге», и о списании части выплаты узнала уже по факту. Банк вернуть деньги не смог и предложил ей обратиться к взыскателю через суд.

«Ситуация сложилась неприятная, мои карты Сбера заблокировали больше недели назад, мало того, что я это узнала по факту списания, так пришлось потратить время чтобы выяснить причину-про чьи долги идет речь. Ошибка в годе рождения, допущенная сотрудником ТГК-1, привела к тому, что на меня повесили чужой долг. Разобрались, и все вроде бы ничего-нужно подождать, когда ТГК отзовет судебное решение... Но, на этот счет приходит пенсия по инвалидности, и половину этой суммы списали в счет чужого долга! Очень возмутительно. В Сбере официально ответили, что деньги не вернут...чья это ошибка? СФР? Сбербанк?»