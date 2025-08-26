У россиян будет четыре варианта восстановить доступ к Госуслугам

Аккаунты россиян на Госуслугах возьмут под защиту. Минцифры разработало четыре варианта для восстановления заблокированного аккаунта. Меры направлены на борьбу с цифровыми жуликами.

«Способы восстановления доступа к аккаунту на Госуслугах в случае его блокировки из-за действий мошенников предлагается закрепить на законодательном уровне»,

- сообщается в ТГ-канале министерства.

Среди вариантов восстановления доступа: с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью национального мессенджера и в МФЦ.

Также на портале предлагают создать платформу, где будут видны согласия на обработку персональных данных, которые пользователь давал онлайн или офлайн. Гражданин сможет отозвать согласие или сообщить о нарушениях.