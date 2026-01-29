Турнир по ловле рыбы пройдет в Петрозаводске

В Петрозаводске состоится традиционный городской турнир по подледному лову рыбы на мормышку «Онежский окушок» (0+), сообщили в Городском доме культуры.

Турнир пройдет 7 февраля в рамках международного фестиваля «Гиперборея» (0+) на льду Онежского озера.

К участию пригласили юных и взрослых петрозаводчан: мужчин и женщин от 14 лет, а детей до 14 лет — только в сопровождении взрослых родственников.

Победителем станет участник, поймавший самую тяжелую добычу. Организаторы подготовили несколько номинаций: «Самый большой улов» (мужчины и женщины), «Самый опытный рыболов», «Самый юный рыболов» и «Победитель фестиваля «Мороз и клёв» (юноши и девушки от 14 до 35 лет).

Ранее сообщалось о турнире по силовым видам спорта «Ледяной экстрим», который пройдет в рамках «Гипербореи».