Трое детей погибли при пожаре в российском регионе

Дача вспыхнула в деревне Златогорова Свердловской области.

В тот момент в доме находились девять человек, включая семерых детей. Пожарные потушили горящий дом на площади 60 кв.метров и не дали огню перейти на другие постройки. В результате огненного ЧП погибли три ребенка 5, 7 и 11 лет, сообщили в МЧС России.

Предположительно, пожар вспыхнул из-за аварийного режима работы электрооборудования. Также в доме не было пожарного извещателя, который мог бы среагировать на дым.