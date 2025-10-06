Тренер из Петрозаводска разработала авторскую программу для омоложения

Алена Гром - тренер по дыхательной гимнастике и фэйсформингу разработала новую методику «Маленькая птичка», которая позволяет омолодиться и подтянуть лицо.

Новая программа - комплексный подход к омоложению и женскому здоровью. Программа работает на весь организм: от стоп и осанки до лимфатической системы. Все эти факторы влияют на то, как мы выглядим.

Алена поделилась некоторыми секретами своего курса. А мы также делимся сюжетом, в котором вместе с фитнес-тренером сделали зарядку в офисе и узнали рецепт, как убрать пивной живот. Осень - не время болезней и плохого настроения. Осень - время открытий.