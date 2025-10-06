Мужчина не сдержался и стал вором

В Медвежьегорске мужчина выпил со старой знакомой и украл у нее дорогой телефон. В суде вор раскаялся и признал вину, его наказали обязательными работами, сообщила пресс-служба Медвежьегорского районного суда.

Пили на квартире у женщины. Пока она ушла в другую комнату, пьяный мужчина забрал ее телефон и ушел из дома. Гаджетом вор распорядился по своему желанию. Однако его поймали и привлекли к ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину.

В суде мужчина раскаялся и согласился с приговором. Ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ с отбыванием в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.