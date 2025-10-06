Карелия на 21 месте в рейтинге материального благополучия регионов РФ

Агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по уровню благополучия населения по итогам 2024 года. Республика Карелия заняла в нем 21-ю позицию из 85 субъектов России, в которых проводилось исследование. Согласно данным агентства рейтинговый балл республики вырос с 58,25 в 2023 году до 72,06 в 2024 году.

Рейтинг составлен экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Росстата и Центрального Банка РФ. При его подготовке учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц (с учетом счетов эскроу) в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тыс. рублей в месяц.

Лидерами рейтинга стали регионы с высокими экономическими показателями. Первое место сохранил Ямало-Ненецкий автономный округ. Вторую позицию занял Ханты-Мансийский автономный округ, третью — Магаданская область. В конце рейтинга расположились Чечня, Тыва и Ингушетия.