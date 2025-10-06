В Карелии 46-летняя женщина погибла из-за водителя под наркотиками

46-летняя женщина погибла в аварии в Прионежском районе. Судить будут водителя по обвинению в нарушении лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла весной 2025 года на участке дороги «Деревянное – Пухта». По версии следователей, 30-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид» допустил занос, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101. В аварии погибла 46-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

Обвиняемый раскаялся и признал вину. Наказание для нарушителя определит суд.