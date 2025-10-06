06 октября 2025, 17:26
Петрозаводчанка представила вуз на Международном форуме
Фото: freepik
С 1 по 3 октября студентка ПетрГУ Алина Дмитриева поучаствовала в Международном форуме "Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: от общих вызовов к совместным решениям". Девушка обсудила возможности сотрудничества с другими студентами и экспертами из разных областей, делится пресс-служба ПетрГУ.
Форум собрал 30 молодых специалистов из России и стран Латинской Америки. Вместе они работали с экспертами и обсуждали перспективы сотрудничества. На лекциях студенты размышляли о культурной, общественной и молодежной дипломатии в регионе.
Пресс-служба ПетрГУ отметила глубокую благодарнсоть Санкт-Петербургскому государственному университету и Институту Латинской Америки РАН за сотрудничество.