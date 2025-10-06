Петрозаводчанка представила вуз на Международном форуме

С 1 по 3 октября студентка ПетрГУ Алина Дмитриева поучаствовала в Международном форуме "Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: от общих вызовов к совместным решениям". Девушка обсудила возможности сотрудничества с другими студентами и экспертами из разных областей, делится пресс-служба ПетрГУ.

Форум собрал 30 молодых специалистов из России и стран Латинской Америки. Вместе они работали с экспертами и обсуждали перспективы сотрудничества. На лекциях студенты размышляли о культурной, общественной и молодежной дипломатии в регионе.

Пресс-служба ПетрГУ отметила глубокую благодарнсоть Санкт-Петербургскому государственному университету и Институту Латинской Америки РАН за сотрудничество.