Женщина избила полицейского обувью

В Кеми кто-то пожаловался на шум ночью, когда полицейский приехал на место, пьяная женщина кинула в него обувь и несколько раз ударила. Обвиняемой назначили штраф, сообщила пресс-служба Кемского городского суда.

Когда женщину пытались посадить в служебный автомобиль, она успела еще два раза ударить полицейского. Ее действия попали под статью ч. 1 ст. 318 УК РФ - применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Суд вынес наказание женщине в виде оплаты штрафа. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.