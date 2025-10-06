06 октября 2025, 17:55
Женщина избила полицейского обувью
В Кеми полицейский пытался остановить женщину, за что она его избила
В Кеми кто-то пожаловался на шум ночью, когда полицейский приехал на место, пьяная женщина кинула в него обувь и несколько раз ударила. Обвиняемой назначили штраф, сообщила пресс-служба Кемского городского суда.
Когда женщину пытались посадить в служебный автомобиль, она успела еще два раза ударить полицейского. Ее действия попали под статью ч. 1 ст. 318 УК РФ - применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Суд вынес наказание женщине в виде оплаты штрафа. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.