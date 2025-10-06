Россияне узнали: покупки на голодный желудок - прямая угроза здоровью

Если человек идет в магазин с пустым желудком, то велика вероятность, что он возьмет вредные для сердца и здоровья продукты. Об этом предупреждает "Lenta.ru".

К вредным продуктам врачи отнесли ультраобработанные продукты. Кроме этого, негативно повлияет на здоровье еда с большим количеством трансжиров, сахара и соли.

Чтобы не навредить организму, нужно составлять меню на неделю вперед. При этом врачи отметили, что больше всего в рационе должно быть фруктов, овощей, бобовых, рыбы и оливкового масла. Также для защиты сосудов и снижения уровня холестерина важно придерживаться сбалансированной средиземноморской диеты.