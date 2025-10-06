Бывший глава Пудожского района вернет незаконно полученный миллион

Бывший чиновник Алексей Зубов незаконно назначил себе премию и надбавки. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего главы Пудожского района эти деньги.

С декабря 2022 года по декабрь 2023 года Зубов издал распоряжения о выплате себе премий в общей сумме более 280 тысяч и увеличении надбавки за особые условия службы в сумме более 780 тысяч рублей. Свои решения чиновник не согласовал в установленном порядке с Советом Пудожского района.

Прокуратура потребовала признать распоряжение незаконным и недействительным и взыскать с бывшего чиновника более миллиона рублей в бюджет района. Суд позицию поддержал.