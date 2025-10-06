Более 2500 детей родилось в Карелии

В перинатальном центре имени Гуткина в Петрозаводске подвели итоги.

За девять месяцев в учреждении родились 2544 малыша: 1298 мальчиков и 1276 девочек. Также на свет появились 34 двойни.

В учреждении назвали и самые необычные имена, которые родители давали детям в сентябре. Так в Карелии появились на свет Лукерья, Галина, Маргарита, Германии, Иллария, Лидия, Лилия, Илона, Нина, Эвва, Ана, Евангелина.