Температурный рекорд в Петрозаводске устоял

Сегодняшний морозный день не стал самым холодным 4 января в истории наблюдений для Петозаводска. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Минимальная температура, зафиксированная сегодня на метеостанции в Сулажгоре, составила минус 34,3 градуса. Таким образом, устоял рекорд 1985 года, когда воздух в этот день остыл до минус 35 градусов.

Напомним, экстремальные холода в Карелии продолжаются. Спасатели напомнили, как нужно вести себя в это время, чтобы не случилось беды. // Фото «Петрозаводск говорит»