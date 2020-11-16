Телеканал «РЕН ТВ» выпустил фильм о Карелии

В интернете появился очередной сюжет программы «Невероятно интересные истории» от телеканала «РЕН ТВ», посвященный Карелии.

Ведущий выпуска, Алексей Корзин, путешествует и рассказывает о том что видит, в фирменном стиле канала.

В выпуске НИИПутеводитель:

• Путешествие в прошлое: как выглядит мир из кабины двухсотлетней давности?

• Как один человек справляется с многотонным гигантом?

• Самый загадочный карьер в Росии: что ищут на дне дайверы?

• Жестокие ритуалы и шокирующие традиции самого таинственного народа русского севера,

– говорится к в анонсе к видео.

Тем не менее, следует признать, что снято все довольно бодро и позитивно, выглядит интересно.

Смотрим и законно гордимся родными просторами!

Фото – скриншот с видео