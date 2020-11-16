16 ноября 2020, 07:31
Телеканал «РЕН ТВ» выпустил фильм о Карелии
Ведущий программы «НИИ» Алексей Корзин путешествует по республике и рассказывает о том, что видит
В интернете появился очередной сюжет программы «Невероятно интересные истории» от телеканала «РЕН ТВ», посвященный Карелии.
Ведущий выпуска, Алексей Корзин, путешествует и рассказывает о том что видит, в фирменном стиле канала.
В выпуске НИИПутеводитель:
• Путешествие в прошлое: как выглядит мир из кабины двухсотлетней давности?
• Как один человек справляется с многотонным гигантом?
• Самый загадочный карьер в Росии: что ищут на дне дайверы?
• Жестокие ритуалы и шокирующие традиции самого таинственного народа русского севера,
– говорится к в анонсе к видео.
Тем не менее, следует признать, что снято все довольно бодро и позитивно, выглядит интересно.
Смотрим и законно гордимся родными просторами!
Фото – скриншот с видео