Прогноз погоды на сегодня, 16 ноября

В понедельник, 16 ноября, по информации Карельского гидрометцентра, в Петрозаводске ожидается пасмурная погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха 0,+2°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 0,+5°С.

По данным Гидрометцентра России, в Костомукше -1, 0, пасмурно, без осадков.

В Сегеже +1, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +2, +3, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.