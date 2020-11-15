В Карелии не сумели наладить оперативное тестирование на коронавирус

5 ноября карельские власти заявили, что отныне жителям республики не придется неделями ждать итогов тестирования на коронавирус. Как сообщили в Минздраве Карелии, введен четкий регламент, согласно которому о положительных результатах мазков будут извещать за три дня, об отрицательных – за четыре. Информация должна приходить гражданам на мобильный телефон через СМС.

Новость появилась аккурат накануне прямой линии с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Портал «Петрозаводск говорит» в тот же день задал пресс-секретарю губернатора вопрос: а почему столь необходимый регламент нельзя было принять раньше? Ведь сотни жителей республики жаловались на то, что результаты исследований становятся им известны через неделю, через десять дней, а то и больше. Если все дело в регламенте, что же мешало ввести его с самого начала?

Вопрос этот губернатору ожидаемо задан не был, и ответа на него мы, конечно, не получили. А ведь ответ этот лежит на поверхности: ни лаборатории, ни система здравоохранения не готовы к тому количеству тестов, которые приходится делать. Соответственно, и распоряжение губернатора выполнить нет никакой возможности.

Об этом красноречиво говорят комментарии жителей Карелии, которые они оставляют на странице губернатора. Из них явствует, что установленные сроки исследований не выполняются. Комментариев сотни, но вот один характерный:

«Артур Олегович ! Болею уже больше недели, а результатов мазков так и нет! 6 числа взяли мазки, а сегодня 14! Врач на глаз определила, что ковид, а где ж фактические данные?» – пишет Людмила Астафьева.

Один из крупных медицинских специалистов пояснил на условиях анонимности, что другого итога быть и не могло.

– Это голая арифметика. Есть лаборатория, которая максимально может сделать тысячу анализов в сутки. Но в эту лабораторию ежесуточно поступает полторы тысячи мазков. И как бы они ни хотели, но они эти пятьсот «лишних» мазков обработать не смогут физически. А на следующий день поступает еще полторы тысячи, а потом еще и еще,

– объясняет медик.

Наш собеседник отметил, что все лаборатории в Карелии «работают не за страх, а за совесть», но справиться с валом тестов не в состоянии. Специалист считает, что регламент ввели без учета реальных мощностей.

Поняв, что ситуация не поддается контролю, региональные власти попытались дать заднюю. Спустя неделю после громких обещаний навести порядок со сроками тестирования на коронавирус Минздрав Карелии… снова пообещал навести порядок со сроками тестирования на коронавирус.

– Для сокращения сроков ожидания введены в работу дополнительные лаборатории, ведется закупка новых ПЦР-анализаторов, уже закуплена партия современных эффективных тест-систем, позволяющих проводить исследования в короткие сроки,

– сообщил Минздрав 13 ноября.

В этом же пресс-релизе ведомство уточнило, что в одной из организаций, которая делает анализы на коронавирус, сроки исследований «не регламентированы». Это Центр гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора – федеральная структура, которая чихать хотела на невыполнимые распоряжения карельских чиновников. Рассказывая о своих наполеоновских планах неделю назад, об этом нюансе упомянуть забыли.

По сути, карельские власти не скрывали и не могли скрыть, что ситуация с тестами не улучшается. Доказательство тому – короткие отчеты, публикуемые на странице министра здравоохранения Михаила Охлопкова. Там, кроме прочего, указывается количество исследований на коронавирус, проведенных за сутки. И показатель этот в течение последних недель если менялся, то совершенно незначительно.

Так, в течение всего октября лаборатории делали примерно по полторы тысячи анализов ежесуточно. Затем цифры начали немного расти. 31 октября было сделано 1838 исследований. 6 ноября – аккурат после принятия регламента! – количество тестов «взлетело» до 1890. В последующие дни показатель не менялся: в регионе делали порядка 1,8-1,9 тысячи исследований в сутки. Повторимся: уже после того, как Минздрав объявил, что сроки ожидания результатов сократятся. Лишь 14 ноября количество исследований перевалило за две тысячи.

Внимание, вопрос знатокам: каким же образом, не меняя кардинально число тестов, можно было добиться изменения ситуации?

– В моем понимании, надо было сперва сравнить число мазков с мощностью лабораторий, а потом уже принимать решение. Тут как-то через другое место сделано,

– прокомментировал наш собеседник.

Еще до лавинообразного роста заболеваемости власти начали открывать новые лаборатории – в Сортавале, Костомукше, Сегеже. По словам одного из карельских инфекционистов, их мощности очень невелики. Кроме того, совершенно неясно, как они работают.

– Организовать что-то за короткий срок очень сложно. Кроме оборудования, нужны и руки – обученные люди, которые умеют на этом работать. Нужно подготовить помещение. Нужно получить заключение на работу с микроорганизмами 3-4 группы патогенности. Далее: при положительном результате им надо передавать мазки на перепроверку в Центр гигиены, – рассказал инфекционист.

Так, в костомукшской лаборатории журналисту «ПТЗ говорит» сообщили, что работают они «в полную силу, но в тестовом режиме». Что это означает, пояснять не стали.

На время изготовления тестов, особенно в районах Карелии, влияет и логистика. Лаборатории-то есть не везде! В приемном покое Суоярвской ЦРБ нам сообщили, что мазки везут в Петрозаводск «по мере отправления машины». Как часто ходит машина, нам не сказали, но местные жители говорят, что мазки отправляются чуть ли не дважды в неделю. Отсюда – долгое ожидание результатов, которое растягивается на неделю, а то и больше.

Один из медиков, с которыми нам удалось побеседовать, рекомендовал не «демонизировать» сроки тестов на коронавирус. По его словам, в подавляющем большинстве случаев лечение болезни абсолютно стандартно для любой вирусной инфекции. Другой специалист, напротив, подчеркивает: дело не только в том, чтобы назначить пациенту правильный препарат, но и в том, чтобы хоть как-то сдержать эпидемию.

Это, кстати, очень тонко чувствуют и граждане, которые оставляют гневные комментарии на странице Парфенчикова.

– Ребенка посадили на дистант из-за короновируса в классе, она заболела, взяли тест, и ответ мазков, сказали, через 10 дней. Я все это время работала в детском саду, потом сама тяжело заболела, и итог – за мной уже несколько сотрудников... Лежим всей семьёй, а детский сад работает до сих пор,

– пишет петрозаводчанка Оксана Шлеева.

К резкому всплеску заболеваемости не готовы не только лаборатории. Не хватает персонала даже для того, чтобы говорить с пациентами, которые звонят в поликлиники и на многочисленные «горячие линии».

– Наши линии на такой вал звонков не рассчитаны. Это замкнутый круг, снежный ком. Если за сутки поступает по пятьсот-шестьсот звонков… И мощность увеличивать некуда. А даже если принять больше звонков – врачей-то все равно не прибавится!

Главный врач одной из поликлиник Петрозаводска в беседе в журналистом «ПТЗ говорит» попытался успокоить население: дескать, катастрофы никакой нет. Но проблема в том, что заболевать массово начали и врачи. И если людей некому станет лечить, перегружены окажутся не только ковидные лаборатории, но и ритуальные конторы. // Фото: pixabay.com/ru