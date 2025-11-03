Танцоры из ПетрГУ вошли в десятку лучших на соревнованиях

В Москве с 18 по 26 октября прошел танцевальный турнир. Студенты ПетрГУ заняли 7 место, делится спортклуб университета.

От Петрозаводского государственного университета на турнир отправились студенты первого курса Леонид Пахомов и Арина Гулиева. Молодые люди выступили в европейской программе. В результате они заняли 7 место из 72 пар.

Всего на соревнованиях было более 1000 пар. Спортклуб ПетрГУ поздравляет студентов с победой.