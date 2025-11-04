Коричневая жижа течет из трубы в реку в Петрозаводске

В карельской столице странная жижа попадает в Неглинку.

3 ноября горожанин сфотографировал, как нечто коричневого цвета вытекает из трубы прямо в речку. Снимки опубликовал паблик «Подслушано в Птз».

Автор фото утверждает, что это происходит в районе Муезерской улицы, 15-а.

В сентябре «Петрозаводск говорит» писал, что Неглинка в парке 50-летия Пионерской организации поменяла цвет. Тогда вода в речке стала коричневого цвета, словно кто-то вылил массу краски или другого вещества. От воды ничем не пахло. Карельские чиновники посчитали, что это так активно цветут водоросли.