Маньяк напал и пытался изнасиловать девушку в Петрозаводске

В Петрозаводске несколько дней назад мужчина напал на возвращавшуюся домой девушку. Она смогла вырваться, когда насильник ослабил хватку, и бросилась в Лососинку. О ЧП девушка рассказала в соцсети.

Девушка прогуливалась в темное время по парку у Лососинской гимназии на набережной Ла-Рошель, когда на нее напал неизвестный. По словам петрозаводчанки, он пытался ее задушить и убить. Она кричала, но рядом никого не было.

«Срывал с меня одежду, лапал снимал свои штаны и размахивал своим «голым пистолетом»,

- так она написала в соцсети о нападении. Когда насильник ослабил хватку, она прыгнула в речку и смогла дозвониться до мужа.

«Знаете, что меня спасло? Простое русское: не надо насилия, я сама ***! Вот так после этих волшебных слов мужики плывут, я воспользовалась моментом, когда мужик ослабил хватку и прыгнула в реку! Речка ледяная просто. Я вся до ниточки промокла, пальцы в кровь коленки о камни разбиты все. Синяки и царапины, многочисленные ссадины на лице», - написала потерпевшая.

Правоохранители занимаются произошедшим.

В начале октября столицу Карелии наводнили слухи о маньяке, который нападал на женщин на Древлянке. Правоохранители тогда промолчали.