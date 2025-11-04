Петрозаводчане о «Машиностроителе»: «Весь стадион в стекле и в говне»

Желающие позаниматься физической активностью на стадионе «Машиностроитель» в Петрозаводске сталкиваются с неприятным. На спортивном объекте разбивают стеклянные бутылки, выгуливают собак, а экскременты не убирают. А жители домов напротив спортивного объекта каждую ночь ругаются с молодежью кричит на стадионе, ругается матом, пьет спиртное и оставляет после себя стекла.

«Летом хотели покататься с ребенком на велосипеде, но на первом круге проткнули колесо на велике...попалось стекло...это невозможно!»

- пишут в сообществе «Подслушано в Птз». По словам автора, стадион в стекле и говне от собак. Он потребовал от городских властей сделать что-нибудь с этим стадионом.

«Машиностроитель» находится в частных руках. Продали его за копейки, в владелец готов отдать его, но уже за десятки миллионов. Хотел бы владелец и застроить территорию домами, но чиновники пока разрешение не дают.