04 ноября 2025, 08:30
Жители и гости Карелии могут не ждать солнце сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Карелии в течение всего дня будет облачно с прояснениями. Местами может пройти дождь, однако в столице республики его можно не ждать, делится Карельский ЦГМС.
Температура будет колебаться от 1,+6°С ночью и до +3,+8°С днем. Ветер умеренный западный.
В Петрозаводске метеорологическая ситуация такая же. Синоптики предупредили, что атмосферное давление может слабо расти.