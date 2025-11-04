Жители и гости Карелии могут не ждать солнце сегодня

В Карелии в течение всего дня будет облачно с прояснениями. Местами может пройти дождь, однако в столице республики его можно не ждать, делится Карельский ЦГМС.

Температура будет колебаться от 1,+6°С ночью и до +3,+8°С днем. Ветер умеренный западный.

В Петрозаводске метеорологическая ситуация такая же. Синоптики предупредили, что атмосферное давление может слабо расти.