Карельский чиновник поторопился с обещаниями

Обещанный автобус из Сегежи в Валдай не поедет 5 ноября, как заявлял глава Сегежского округа Рашид Бескембиров. Местным жителям придется еще подождать возможности свободно ездить из поселка в город и обратно. Запустить автобус с 5 ноября помешали технические нюансы и ждать придется в лучшем случае до 12 ноября, но может и дольше.

«К сожалению, ранее заявленный мной маршрут на 5 ноября не состоится. Причина в том, что в связи со сменой организации-перевозчика требуются технические работы на оборудовании навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. В процессе выяснилось, что работа займет больше времени, чем было запланировано,

- написал глава округа. Чиновникам назвали сроки проведения работ до 12-14 ноября.

«Как только систему наладят, автобус сразу выйдет на рейс», - пообещал Бескембиров и извинился перед людьми, которые ждут этот маршрут.