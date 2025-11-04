Воспитателям в районе Карелии снизили зарплату

В Лоухском районе пожаловались на снижение заработной платы воспитателям. С сентября педагогам дошкольных учреждений платили на уровне обслуживающего персонала. Чиновники объяснили снижением зарплаты нехваткой денег в бюджете.

«Почему в Лоухском районе воспитатель с высшей категорией, стажем 17 лет, высшем образованием получает с сентября точно также как обслуживающий персонал? При таком отличном состоянии экономики региона!»

- написали в комментариях на странице руководителя региона.

В администрации Лоухского района ответили, что основная причина, по которой зарплата воспитателей в октябре была существенно снижена и оказалась на уровне оплаты труда обслуживающего персонала, заключается в острой нехватке бюджетных средств.

«На 20 октября 2025 года остаток этих средств составлял менее 950 000 рублей. Этой суммы хватило только на аванс, рассчитанный исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), без учета стимулирующих надбавок. Таким образом, выплата заработной платы на уровне МРОТ — это вынужденная мера, связанная с объективным недостатком финансирования, а не с оценкой вашего труда, - сказали лоухские чиновники. - В текущей ситуации заработная плата воспитателя, лишенная всех стимулирующих надбавок, оказалась сопоставима с зарплатой младшего обслуживающего персонала, который также выплачивается из этого же истощенного фонда». Чиновники заверили, что работают с региональным правительством для выделения дополнительных денег, а как только финансирование придет, то и зарплату пересчитают.

1 ноября в карельском министерстве образования сообщили, что необходимые средства для выплаты заработной платы в соответствии с установленными целевыми значениями доведены до района. Чиновники из министерства также сообщили, что если денег на зарплату не будет хватать в декабре, то рассмотрят возможность предоставления дополнительной поддержки району.