T2 дарит будущим первоклассникам скидку на мобильную связь

Оператор присоединился к поздравлению выпускников дошкольных учреждений и вручил 3000 подарочных наборов со специальным тарифным подключением и полезными аксессуарами

Фото: Сгенерировано ИИ/Giga.Chat

Предложение включает безлимит на интернет и на звонки внутри сети T2, 1000 минут на номера домашнего региона и 200 sms, а также первый месяц пользования услугами связи в подарок. Дополнительно оператор дарит промокод на подключение семейной подписки "MiXX Вместе" - можно полгода пользоваться полезными сервисами за половину стоимости. Кроме этого, новоиспеченные выпускники детских садов получили брендированные сувениры: закладка, раскраска и яркие стикеры.

С большой радостью мы поздравили выпускников младших дошкольных учреждений с событием, символизирующим переход к новому этапу – школе. Понимая, насколько это важный праздник для маленьких петрозаводчан и их родителей, мы постарались предложить оптимальный и выгодный набор услуг и функций для будущих первоклассников. Ведь ребенок всегда должен быть на связи с родными. Надеемся, что подарок сделает путешествие в мир знаний еще более увлекательным,

- отметил директор петрозаводского филиала T2 Андрей Зыкин.

Такие проекты укрепляют доверие между бизнесом и обществом, делают наш город более привлекательным для жизни и развития. Теперь будущие школьники смогут пользоваться льготными тарифами и всегда оставаться на связи со своими близкими. Благодарю петрозаводский филиал Т2 за социальную ответственность и участие в жизни Петрозаводска,

- сказала Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова.

На правах рекламы. ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. ERID