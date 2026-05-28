28 мая 2026, 06:30
Сыро и ветрено будет в Карелии 28 мая
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня, 28 мая, в Петрозаводске будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днём +5...+7°С. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии будет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, утром в отдельных районах — с мокрым снегом. Ветер северо-западный, северный, умеренный, днём на севере местами порывистый. Температура воздуха днём +4...+9°С.
По прогнозу Федеральной метеослужбы, в Калевале днём +7°C.
В Кеми днём +8°C.
В Кондопоге днём +7°C.
В Медвежьегорске днём +6°C.
В Олонце днём +8°C.
В Пудоже днём +10°C.
В Сегеже днём +6°C.
В Сортавале днём +9°C.
В Суоярви днём +7°C.