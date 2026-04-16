Студенты техникума познакомились с деятельностью «ПКС – Водоканал»

Слесарь аварийно-восстановительных работ «ПКС - Водоканал» Андрей Адасенко встретился со студентами 2 курса Петрозаводского архитектурно-строительного техникума и подробно рассказал о профессии слесаря.

Студенты узнали в том числе о работе участка обслуживания сетей водоснабжения, как город готовят к сезону работы фонтанов, почему так важна регулярная проверка пожарных гидрантов и как обслуживаются водозаборные колонки. Эти, на первый взгляд, незаметные процессы ежедневно обеспечивают комфорт и безопасность десятков тысяч жителей Петрозаводска.

Особый интерес вызвала практическая часть. Для ребят организовали мастер-класс, в ходе которого показали, как проходит проверка исправности гидранта. Такой формат позволил студентам лучше понять специфику работы и почувствовать ответственность, которая лежит на специалистах отрасли.

Отдельное внимание уделили корпоративной жизни в «РКС - Петрозаводск». Студенты узнали о спортивных мероприятиях, таких как Спартакиада «Сила РКС», конкурсе профессионального мастерства «Дока», а также о поддержке сотрудников со стороны профсоюзной организации «ПКС». Компания не только обеспечивает стабильную работу городской инфраструктуры, но и создает условия для развития и сплочения коллектива.

Важно, что встреча прошла накануне начала учебной практики: уже совсем скоро многие из студентов смогут применить полученные знания в «ПКС - Водоканал» и сделать первые шаги в профессии.

Сам Андрей Адасенко – не только опытный специалист, но и наставник для молодых сотрудников. Он активно делится знаниями, помогает новичкам освоиться в профессии и показывает, что работа в водоканале – это не просто решение технических задач, а важная миссия по обеспечению жизнедеятельности города.

Такие встречи – это вклад в будущее отрасли. Они помогают студентам осознанно выбирать профессиональный путь, а компании формировать сильную команду из мотивированных и подготовленных специалистов.