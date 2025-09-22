22 сентября 2025, 17:06
Общество

Студенты ПетрГУ показали знания на Международной конференции

Студенты из Карелии продемонстрировали глубокие филологические знания
Фото: «Петрозаводск говорит»

С 18 по 20 сентября студенты ПетрГУ Института иностранных языков поучаствовали в Международной конференции в Самаре. Учащиеся показали глубокие филологические знания, представив анализы произведений и осветив актуальные проблемы, поделилась пресс-служба ПетрГУ.

На конференцию приехало более 100 преподавателей, исследователей, студентов, аспирантов и магистрантов из различных вузов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья. Участники поделились исследованиями в области искусствоведения, литературоведения, журналистики, музыковедения, театроведения, педагогики и психологии, межкультурной коммуникации.

ПетрГУ представило 4 студентки. В пресс-службе поздравили девушек и пожелали дальнейших научных успехов. 

