22 сентября 2025, 17:42
Здоровый интерес

Врачи назвали привычку: она сокращает жизнь на четверть

Курение сокращает продолжительность жизни на четверть
Фото: freepik

Курение провоцирует развитие рака легких, а также вредит сердечно-сосудистой системе человека. Пищеварительная система также страдает от вредной привычки, делится "Lenta.ru".

Сигаретный дым вредит гортани, горлу, пищеводу, ротовой полости и языку. Также никотин и угарный газ разрушают внутреннюю стенку сосудов кровеносной системы, это ускоряет образование атеросклеротических бляшек и спазмирует артерии. 

Врачи отметили, что у курильщиков увеличивается риск развития язвы. Кроме этого, кожа стареет быстрее, и никакие косметические процедуры не смогут помочь. 

