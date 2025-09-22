Врачи назвали привычку: она сокращает жизнь на четверть

Курение провоцирует развитие рака легких, а также вредит сердечно-сосудистой системе человека. Пищеварительная система также страдает от вредной привычки, делится "Lenta.ru".

Сигаретный дым вредит гортани, горлу, пищеводу, ротовой полости и языку. Также никотин и угарный газ разрушают внутреннюю стенку сосудов кровеносной системы, это ускоряет образование атеросклеротических бляшек и спазмирует артерии.

Врачи отметили, что у курильщиков увеличивается риск развития язвы. Кроме этого, кожа стареет быстрее, и никакие косметические процедуры не смогут помочь.