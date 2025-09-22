Подросток устроил теракт, чтобы заработать

15-летний житель Москвы согласился нелегально заработать и устроил поджог на железнодорожном перегоне станций. Его нашли и привлекли к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте следкома России.

Устроенный поджог несовершеннолетний преступник записал на камеру мобильного телефона. Видео он отправил незнакомцу, который и предложил денежное вознаграждение.

Подростка поймали. Сейчас он находится под стражей. Преступник признался во всем. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 205 УК РФ - террористический акт. Его передали в суд.