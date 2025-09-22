22 сентября 2025, 17:23
Подросток устроил теракт, чтобы заработать

Подросток устроил поджог ради дополнительного заработка
железнодорожные пути
Фото: «Петрозаводск говорит»

15-летний житель Москвы согласился нелегально заработать и устроил поджог на железнодорожном перегоне станций. Его нашли и привлекли к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте следкома России. 

Устроенный поджог несовершеннолетний преступник записал на камеру мобильного телефона. Видео он отправил незнакомцу, который и предложил денежное вознаграждение. 

Подростка поймали. Сейчас он находится под стражей. Преступник признался во всем. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 205 УК РФ - террористический акт. Его передали в суд. 

