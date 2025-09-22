Карелию продует крепким ветром

Синоптики дали прогноз погоды на вторник. В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пойдет небольшой дождь. Ветер западный умеренный, ночью с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +6, +8, днем +10, +12. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +8, +13.

Региональное МЧС предупредило об усилении западного, северо-западного ветра с порывами до 15-17 метров в секунду.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +2, днем +9;

В Кондопоге ночью +3, днем +12;

В Медвежьегорске ночью +3, днем +11;

В Олонце ночью +2, днем +12;

В Пудоже ночью +2, днем +13;

В Сегеже ночью +3, днем +10;

В Сортавале ночью +4, днем +12;

В Суоярви ночью +2, днем +11.