Авоська и шапка-ушанка из СССР вернулись в моду

Забытые вещи советских времен снова в моде этой осенью у москвичей. На что именно обратить внимание, рассказала обозреватель моды Ксения Кожемяк в беседе с «Вечерней Москвой».

Популярность вновь обрели авоськи, олимпийка СССР, куртки-ватники, джинсы клеш, шапка-ушанка и кожаная косынка. Олимпийку можно сочетать с брюками или удлиненной юбкой. Куртку-ватник эксперт рекомендовала сделать более яркой.

Дубленки песочного или шоколадного цвета не выходят из моды несколько лет. Также в моде струящиеся и летящие платья Эдиты Пьехи, белое платье с пайетками как у Людмилы Гурченко, воротник на одежде как у Барбары Брыльской в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!». Еще один модный элемент - красно-черный кардиган как у Майи Плисецкой.