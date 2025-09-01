Студенты начнут получать новую стипендию

Некоторые российские студенты будут получать в этом году новую стипендию президента страны. Ее размер составит 30 тысяч рублей. Выплату назначат 3400 студентам, курсантам, слушателям очной формы обучения по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Об этом пишет РИА Новости.

Для получения стипендии потребуется пройти отбор в сентябре-октябре, его результаты станут известны в ноябре-декабре. Тогда же и начнут перечислять выплаты.

Также в новом учебном году будет введена стипендия правительства в размере 20 тысяч рублей. Ее будут получать 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей российских вузов.