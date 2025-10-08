08 октября 2025, 11:52
Спортсменки из Карелии стали призерами всероссийских соревнований
Воспитанницы спортивной школы из Петрозаводска взошли на пьедестал «Шиповки юных»
Фото: freepik.com
Спортсменки из Петрозаводска, воспитанницы СШОР №3, стали серебряными призёрами «Шиповки юных». Об этом сообщили в городской администрации.
Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырёхборью среди школьников состоялись в Сочи.
Соперницами наших юных землячек были спортсменки из Москвы, Казани и других городов.