Спортсменки из Карелии стали призерами всероссийских соревнований

Спортсменки из Петрозаводска, воспитанницы СШОР №3, стали серебряными призёрами «Шиповки юных». Об этом сообщили в городской администрации.

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырёхборью среди школьников состоялись в Сочи.

Соперницами наших юных землячек были спортсменки из Москвы, Казани и других городов.