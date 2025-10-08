08 октября 2025, 12:27
Детская больница в Карелии получит 200 миллионов на новое оборудование
Правительство РФ выделит в 2026 году субсидию на оборудование для медицинского учреждения
фото: freepik
Карелии выделят субсидию из федерального бюджета на переоснащение Детской республиканской больницы им. И.Н. Григовича. Размер субсидии превысит 200 миллионов рублей. Деньги ожидают в следующем году. Информация об этом появилась в официальном источнике.
Средства планируют потратить на модульные приемные отделения, модернизацию операционных, отделения анестезиологии и реанимации.
Для больницы закупят аппараты ИВЛ, аппараты для наркоза, дефибрилляторы, инфузионные насосы и другое медицинское оборудование. Также планируется установить новое эндоскопическое оборудование.