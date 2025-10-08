Бездомных собак отловят в районе Карелии

Завтра, 9 октября, в Кондопожском районе начнётся массовый отлов бездомных собак, сообщили в местной администрации.

Пойманных животных направят в Республиканский центр ветеринарии в Петрозаводске и на Медвежьегорскую ветеринарную станцию.

Отловленных животных, не проявляющих агрессию, вакцинируют, стерилизуют, маркируют несмываемыми метками и вернут на прежние места их обитания.