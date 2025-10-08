Пособия по безработице вырастут в 2026 году

С 1 февраля 2026 года пособие по безработице в России будет увеличено на уровень инфляции - 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

По словам чиновника, в следующем году максимальный размер пособия составит около 16 тысяч рублей. При этом, как подчеркнул Котяков, на территориях, где применяются северные коэффициенты, пособие может быть выше.

В 2025 году пособие по безработице проиндексировали на 9,5%, его максимальный размер составляет более 15 тысяч рублей.

