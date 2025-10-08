Женщина напала с ножом на знакомую на даче в Карелии

В Сегежском округе судят местную жительницу, которую обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, весной 2025 года обвиняемая отдыхала на даче у своего знакомого и распивала спиртное. Внезапно у нее возник конфликт с другой женщиной, которая также участвовала в застолье. Сначала она ударила соперницу кулаком в лицо, а затем взяла нож и нанесла удар в живот жертве.

Рассмотрение дела в суде продолжается.

Ранее сообщалось о том, что мужчину убили одним ударом в центре Петрозаводска.